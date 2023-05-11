【聚焦人幣】人幣中間價漲１９８點子報６﹒９１０１，止四連跌

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１０１，
較上個交易日漲１９８點子，結束四連跌，刷自５月４日以來一周新高，上個交易日報
６﹒９２９９。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９１０１ －１９８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５９１１ －９３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１５３９ ＋２９８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８２９ －１２﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒７２７０ －２３１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８７７ －５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４０３６ ＋１１３﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒２１７６ －４８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７７１７ －１４８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１６８７ －１１３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４４２ ＋２２﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒００９９ －２３１９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７２８９ ＋４０９﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒４９００ －７３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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