【聚焦人幣】人幣中間價漲１９８點子報６﹒９１０１，止四連跌

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１０１，

較上個交易日漲１９８點子，結束四連跌，刷自５月４日以來一周新高，上個交易日報

６﹒９２９９。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒９１０１ －１９８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５９１１ －９３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１５３９ ＋２９８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８２９ －１２﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７２７０ －２３１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８７７ －５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４０３６ ＋１１３﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２１７６ －４８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７７１７ －１４８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１６８７ －１１３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４４２ ＋２２﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒００９９ －２３１９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７２８９ ＋４０９﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒４９００ －７３﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

