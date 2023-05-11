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即市新聞

11/05/2023 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價漲１９８點子報６﹒９１０１，止四連跌

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１０１，
較上個交易日漲１９８點子，結束四連跌，刷自５月４日以來一周新高，上個交易日報
６﹒９２９９。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９１０１　　－１９８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５９１１　　　－９３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１５３９　　＋２９８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８２９　　　－１２﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７２７０　　－２３１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８７７　　　　－５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４０３６　　＋１１３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２１７６　　　－４８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７７１７　　－１４８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６８７　　－１１３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４４２　　　＋２２﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒００９９　－２３１９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７２８９　　＋４０９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒４９００　　　－７３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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