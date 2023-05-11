【數據解讀】仲量聯行：目前處通脹回落而非通縮，五一或帶動回升

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，內地４月ＣＰＩ同比升０﹒１％，低於預期

的上漲０﹒４％，創超過兩年低。４月ＰＰＩ同比下降３﹒６％，遜於預估的下降３﹒２％，並

創下３年以來最大降幅。

物價數據雙雙低於預期，市場關注內地是否正步入通縮，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐

溟則認為，總的來說，目前中國只是處於通脹回落階段而並非通縮。

龐溟指出，隨著經濟的向上向好和社會有效需求持續回暖，同比漲幅將回到通貨再膨脹階段

。從數據上看，ＣＰＩ和ＰＰＩ現階段仍在較大程度上受到基數的擾動，但也必須看到４月份物

價數據並未充分反映五一黃金周以來宏觀經濟在需求和消費方面出現的若干積極變化。



＊料ＣＰＩ同比增速在三季度回升＊



分析指，考慮到五一假期帶動線下消費和服務消費強勁修復，居民消費偏好逐步改善，５月

核心ＣＰＩ同比增速有望加速上行。同時上游行業物價水平變化對下游的傳導、ＣＰＩ對ＰＰＩ

的傳導將更為顯現。內生動力走強、社會有效需求回暖與城鄉居民收入增加、消費環境改善、信

心預期企穩之間的正反饋也將進一步加強。

綜合需求、供給、流動性諸因素的配合與拉動，以及去年高基數效應在今年三季度將漸次回

落，預計ＣＰＩ同比增速有望在三季度拾階而上，逐步回歸合理水平。（ｄｗ）

