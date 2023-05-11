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11/05/2023 11:48

【數據解讀】光大銀行：料物價年內先抑後揚，低通脹提供政策空間

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，內地４月ＣＰＩ同比升０﹒１％，較上月回
落０﹒６個百分點，低於預期的上漲０﹒４％，創超過２年低。４月ＰＰＩ同比下降３﹒６％，
連跌７個月，遜於預估的下降３﹒２％，並創下３年以來最大降幅，環比下降０﹒７％。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，４月ＣＰＩ同比進一步回落，主要是居民消費
復甦偏弱一些，市場供給充足及去年高基數影響。從結構看，食品和能源價格對物價拖累明顯，
服務價格溫和增長。隨著國內消費逐步恢復，豬肉、蔬菜等價格回升，服務業需求繼續釋放，帶
動價格回升，年內物價同比有望呈現先抑後揚走勢，全年物價溫和可控。
　　ＰＰＩ繼續回落，主要是大宗商品價格進一步回落，反映國內需求處於逐步恢復過程，加之
去年同期基數高影響。預計ＰＰＩ同比先抑後揚逐步企穩回升。
　　周茂華認為，宏觀政策仍需要為經濟恢復平衡提供有力支持。低通脹為宏觀政策提供有利環
境。預計後續貨幣政策延續穩健基調，保持信貸增適度增長，市場流動性合理充裕，並通過結構
工具加大實體經濟薄弱環節、重點新興領域支持，助力消費和內需元氣恢復。（ｄｗ）

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