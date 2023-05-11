【中概焦點】中證監回應美對中概股審計檢查：發現缺陷有助整改

《經濟通通訊社１１日專訊》美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）最新發布檢查報

告，指內地的畢馬威華振和香港的羅兵咸永道的中概股審計底稿，存在「不可接受的問題」。中

證監今日（１１日）對此回應稱，發現的這些缺陷有助於會計師事務所整改其執業問題，提升執

業質量。

中證監並稱，注意到美方監管機構表示，此次檢查發現的執業問題屬於首次檢查的正常情況

；檢查報告並未指出相關會計師事務所對中國在美上市公司的審計意見不恰當。

中證監表示，願與美國監管機構一道，在總結前期合作經驗基礎上繼續推進審計監管合作，

共同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。

ＰＣＡＯＢ去年首次獲得對中國和香港公司審計底稿充分的檢查權限，ＰＣＡＯＢ於１０日

發布就中國內地畢馬威華振會計師事務所和香港的羅兵咸永道會計師事務所的調查報告，批評兩

行在審計內地公司業績時有重大失誤。ＰＣＡＯＢ將給這兩家公司一年的時間來修補質量控制方

面的缺陷，並且該機構將酌情向其執行小組進行移交。羅兵咸永道回應稱，正與委員會合作處理

問題，強調在業績的意見沒有錯。畢馬威亦採取措施回應問題，強調審計質素很重要。（ｄｗ）

