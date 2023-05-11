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11/05/2023 16:07

【聚焦數據】內地４月末社融規模存量３５９﹒９５萬億，增１０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行初步統計，２０２３年４月末社會融資規模存量為
３５９﹒９５萬億元（人民幣．下同），同比增長１０％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款
餘額為２２４﹒４萬億元，同比增長１１﹒７％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為
１﹒８６萬億元，同比下降２０﹒８％；委托貸款餘額為１１﹒３３萬億元，同比增長３﹒６％
；信托貸款餘額為３﹒７５萬億元，同比下降８﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３萬億元
，同比增長６％；企業債券餘額為３１﹒４９萬億元，同比增長０﹒６％；政府債券餘額為
６２﹒４７萬億元，同比增長１３﹒５％；非金融企業境內股票餘額為１０﹒９５萬億元，同比
增長１０﹒９％。
　　從結構看，４月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒３％
，同比高０﹒９個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低
０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒１％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比１％
，同比低０﹒３個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒１個百分點；
企業債券餘額佔比８﹒７％，同比低０﹒９個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒４％，同比高
０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比持平。（ｄｗ）
　
　
　

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