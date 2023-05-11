【ＦＯＣＵＳ】核心通脹高位徘徊，鮑公信心指數兜底

【ＦＯＣＵＳ】４﹒９％，兩年來首度回落到「５」字頭以來的美國通脹，將聯儲６月暫停
加息機率定格於高達９４％。一路猛踩油門的鮑公能否鬆口氣？看看連續四個月徘徊５﹒５％左
右的核心通脹，激增至紀錄高位的信用卡貸款，答案恐怕是「Ｎｏ」。
＊能源價跌推低ＣＰＩ＊
ＣＰＩ從去年６月的９﹒１％峰值，連降十個月至４﹒９％，到底是加息顯效還是數字幻覺
？對租房一族和餐廳常客而言，通脹大石的壓力似巋然不動。就在４月，業主等值租金按年升
８﹒１％（去年６月：５﹒６％），刷新歷史新高，在外就餐價格按年升８﹒６％（去年６月
：７﹒７％），兩者漲幅均有增無減。
那麼，是甚麼令ＣＰＩ標題數字放緩？首推汽油、能源、二手車，按年分別跌１２﹒２％、
５﹒１％、６﹒６％；但另一邊廂，包括汽車維修╱保險、機票等的交通服務價格按年升１１％
，食品價格仍升７﹒７％（其中雞蛋、人造牛油價格升幅高達２１％、２４％），更準確反映長
期趨勢的扣除能源、食品的核心通脹，按年漲５﹒５％，高出聯儲２％目標逾兩倍，按月續升
０﹒４％。
不過，最大的欣慰則是，鮑公的新寵、剔除住房的超級核心通脹按月升幅錄０﹒１％，按年
升５％，均為去年７月以來最小漲幅。
＊信用卡債務激增＊
鑒於此，利率期貨市場押注聯儲６月按兵不動概率，從一個月前的七成急升至最新近９４％
。但花旗環球市場首席亞太經濟師Ｊｏｈａｎｎａ Ｃｈｕａ就特立獨行預期，聯儲還將加息兩
次，原因是通脹相當持久，而信貸緊縮程度可控。
此正正道出鮑公的困境－－通脹的粘性揮之不去。尤其是當二手車價格在連續九個月下跌後
按月飆升４﹒４％，垃圾收集（０﹒６％）、醫療服務（０﹒５％）、汽車維修（０﹒５％）、
洗衣（０﹒５％）等勞動密集服務價格，按月仍節節上漲。
還有一個不祥信號是，美國人對高通脹、高利率的容忍力似與日俱增，此從寶潔、百事、金
佰利等消費品巨頭加價後，銷售額、利潤率不跌反升可見一斑；而盡管平均信用卡利率錄逾
２０％新高，但３月循環信貸（主要為信用卡債務）仍激增１７６億美元，總額達創紀錄的
１﹒２４萬億美元。
有何啟示？當看似有無限能力在現價格水平維持支出的消費者突破臨界點，勢觸發零售、就
業市場驟然降溫，衰退兵臨城下。難怪周二發布的蓋洛普民調顯示，僅３６％的受訪者對鮑公有
信心，錄過去四屆美聯儲主席（格林斯潘伯南克、耶倫）得分最低。
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