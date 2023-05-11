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11/05/2023 09:20

【香港政情】高志活要求港府歸還國殤之柱，警方稱取證合法合理

　　《經濟通通訊社１１日專訊》警方國安處上周於元朗港大嘉道理中心檢走紀念六四死難者的
雕塑「國殤之柱」，懷疑與「煽動他人顛覆國家政權罪」的案件有關。創作者高志活向保安局和
警方發公開信，指「國殤之柱」是他的私人財產，批評當局在無通知他和他法律代表下沒收，並
要求當局在１４日內回覆，向他提供相關法庭手令的副本，確認當「國殤之柱」不再需要扣留作
證物時，可立刻交還，以便他安排運返丹麥。
　　高志活在信中表示，「國殤之柱」在香港回歸前展覽至今超過２５年，從未有人要求移除，
又質疑特區政府、港大早已接受「國殤之柱」在香港展出，若有人藉「國殤之柱」指控他人煽動
或顛覆，包括早前「國殤之柱」附近舉行的活動、展覽參與者，即是指控香港大多數人和政府當
局。他又指，願意出庭作證，證明是他本人提出「國殤之柱」在港展出。
　　警方回應指，警務處國家安全處是持法庭手令採取搜查行動。和其他案件一樣，根據調查發
展進行取證以協助推展有關案件，合法合情合理。又表示會繼續依法處理有關證物，包括於司法
程序完結後的安排。
　　美國《華爾街日報》早前刊出評論文章，質疑本港嘗試營造復常之際，但警方「未經正當程
序」及「悄悄」以法庭手令扣押《國殤之柱》，「證明事實剛好相反」。保安局長鄧炳強致函《
華爾街日報》批評指控不實。（ｈｐ）（ｚｚ）
　

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