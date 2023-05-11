【香港要聞】陳健波建議政府調高濫用２元乘車優惠罰款

《經濟通通訊社１１日專訊》勞福局昨日在立法會上透露，單是去年已有逾４０００宗懷疑

濫用２元乘車優惠的個案，其中９５％涉及港鐵公司（０００６６），惟港鐵去年僅有２宗提出

檢控。立法會議員陳健波今日在電台節目上表示，有關數字未反映實際情況，建議調高濫用者罰

則。

陳健波稱，港鐵根據附例向濫用乘車優惠乘客只是罰款５００元，對濫用人士來說只是成本

，且不會經常被「抽中」檢控，認為政府應提高相關罰款，針對重犯者可加重罰則，最終或要研

究限制每日或每月乘車次數。他說，香港人口老化，加上政府財赤嚴重，應要及早正視問題，制

止濫用及欺詐個案。

對於有關建議或會「殺錯良民」及影響合資格人士出行，陳健波表示，所有政策均要平衡利

弊，若不想影響正常使用者，可以採取更彈性措施，如限制每月乘車次數１５０次，而非限制每

日乘車次數５次，如超出限額則自行承擔相關車費。

他表示，今年上半年接獲很多市民投訴有人濫用優惠，認為情況非常嚴重，就算全面改用樂

悠咭亦無法改善，因難以靠公共交通機構查票，例如專線小巴去年只發現一宗懷疑濫用個案，相

信不能反映真正情況。（ｃｌ）

