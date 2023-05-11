【香港要聞】下周一起稅務局所有辦事處完成遷往啟德辦公

《經濟通通訊社１１日專訊》稅務局今日宣布，由下星期一（１５日）起，所有稅務局辦事

處均會在位於九龍啟德協調道５號的稅務中心提供服務。各辦事處的辦公時間及聯絡電話號碼維

持不變。

稅務局各辦事處由去年年底分階段從灣仔稅務大樓搬遷至啟德稅務中心。現時僅餘未搬遷的

第三科組別辦事處，包括電腦支援組（會計）、遺產稅署、退稅組及儲稅券組，亦將於５月１５

日完成搬遷。（ｃｌ）





