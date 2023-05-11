【外圍經濟】歐盟特使批准新的虛擬貨幣法律框架

《經濟通通訊社１１日專訊》歐盟特使批准新的虛擬貨幣法律框架《虛擬資產市場法》

（ＭｉＣＡ）。

分析指，法例生效後，歐洲將擁有首份在整個區域實行的虛擬貨幣監管框架。在明確的法規

下，虛擬貨幣企業有機會從灰色企業變成合規企業，有可能令市場變得更大。

此外，法例可遏制歐洲的洗黑錢活動，補足現時對虛擬貨幣監管方面不夠充分的範疇。

（ｒｃ）

