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11/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒３５億元，買騰訊沽建行

　　《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開７點，報１９８６０點。最高升１２
點報１９８８０點，最低跌１７０點報１９６９６點。恒指收報１９７６２點，跌１０５點或
０﹒５３％。
　　北水全日淨流出２﹒３５億元，上日淨流入９﹒４億元。北水淨買入最多的個股依次是騰訊
控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交９８８﹒０３億元減少１９﹒１％。其中港股通成交２５８﹒３億元，佔總成交
２６﹒１％。
　　騰訊控股升０﹒３７％報３２９﹒６元，北水淨買入６﹒１億元；恒生中國企業跌
０﹒６５％報６７﹒４８元，北水淨買入５﹒２億元；美團跌１％報１２９元，北水淨買入
３﹒２億元。
　　建設銀行跌２﹒１５％報５﹒４５元，北水淨賣出５﹒９億元；中國移動跌０﹒７３％報
６７﹒６５元，北水淨賣出２﹒７億元；工商銀行跌３﹒０４％報４﹒４７元，北水淨賣出
２﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　６﹒０６
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒１９
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒２１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒１７
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　２﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－５﹒９２
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－２﹒６８
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－２﹒５２
　　中國財險　（０２３２８）　　　　　－０﹒８７
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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