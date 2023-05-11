《日入而息》京東集團首季虧轉盈，李嘉誠基金會減持郵儲行套逾億

《今天重點》

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京東集團（０９６１８）首季虧轉盈賺６２﹒６億人幣，經調整盈利升８８％

京東物流（０２６１８）首季非國際財務報告準則虧損收窄至７﹒１億元人民幣；京東物流（０

２６１８）單甦辭任首席財務官，吳昊接任

京東健康（０６６１８）首季經調整盈利按年升逾倍；京東健康（０６６１８）曹冬辭任首席財

務官，由鄧卉接任

李嘉誠基金會減持郵儲行（０１６５８）２２４９萬股Ｈ股，套現１﹒２２億元

港交所（００３８８）５月２７日連續兩周末就雙櫃台模式安排模擬演習

內地４月新增人民幣貸款７１８８億，差於預期；４月人民幣存款減４６０９億元，住戶存款減

１﹒２萬億；內地４月末Ｍ２增長１２﹒４％，略低於預期；內地４月末社融規模存量３５９﹒

９５萬億，增１０％；內地４月社融增量僅１﹒２２萬億元人民幣遠遜預期

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《即日市況》

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恒指全日低收１８點報１９７４３，理想升１７％，阿里升３％

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《深滬股市》

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通縮預期增滬綜指收軟０﹒３％三連跌，成交個半月低

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《美元匯價》

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關注歐元１﹒０９的支持以及５０天線

歐元最新報１﹒０９２２╱２６，日圓最新報１３４﹒６６╱６７

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《公司業績》

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華虹半導體（０１３４７）首季純利１﹒５２億美元，升４８％

京東物流（０２６１８）首季非國際財務報告準則虧損收窄至７﹒１億元人民幣

京東健康（０６６１８）首季經調整盈利按年升逾倍

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《公司資訊》

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綠景中國地產（０００９５）發６厘息可換股債券，所得淨額抵銷現有債券

蒙古Ｓｔｅｐｐｅ Ｇｏｌｄ擬年內來港雙重上市

石四藥（０２００５）醋酸鈉林格注射液獲藥監局仿製藥一致性評價

ＨＫＴＶＬｉｖｅ直播購物台啟播，將提供１００條直播頻道

據報三菱日聯銀行租用南豐啟德新商廈，面積９﹒６萬平方呎

新地（０００１６）郭氏基金與南京大學１８載助學合作，冀再加強人才培育

港交所（００３８８）據報準備建議在颱風等惡劣天氣期間繼續交易

雲頂香港就上市委員會取消公司上市地位的決定，無意申請覆核

被指「套殼」ＣｈａｔＧＰＴ，科大訊飛（０２２３０）不符合事實

津上機床（０１６５１）母企年內中國分部溢利跌３％至１５４億日圓

金泰豐國際（０９６８９）下周三起由ＧＥＭ轉往主板上市

晨訊科技（０２０００）首四個月收入１﹒９８億元，按年升８﹒６％

統一企業中國（００２２０）首季稅後利潤按年增４８％

滙控（００００５）昨回購２５０萬股，涉資約１﹒４９億元；滙豐收付款服務再升級，支持大

灣區跨境電子商貿發展

據報比亞迪（０１２１１）分拆整合智能駕駛開發部，大部分員工分流到電子集成部

據報百度（０９８８８）新手機品牌為「小度青禾」，將搭載ＡＩ學習大模型

李嘉誠基金會減持郵儲行（０１６５８）２２４９萬股Ｈ股，套現１﹒２２億元

江山控股（００２９５）首四個月總發電量按年升２１﹒３％

港交所（００３８８）５月２７日連續兩周末就雙櫃台模式安排模擬演習

港鐵（０００６６）本周末推半價車費優惠並加密班次，兩日共增６６０班列車

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《國企紅籌》

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首都機場（００６９４）４月飛機起降架次按年增２﹒９倍

人保（０１３３９）王廷科擬由總裁轉任董事長

深圳控股（００６０４）獲提供最高５億元循環貸款融資

長城環亞（００５８３）終止附屬公司之第６類受規管活動

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《神州民企》

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京東物流（０２６１８）單甦辭任首席財務官，吳昊接任

中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃已購買３０萬股份

易鑫（０２８５８）首季汽車融資額按年增８％

京東健康（０６６１８）曹冬辭任首席財務官，由鄧卉接任

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《中國要聞》

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國家衛健委等１４部門聯合行動，整治醫藥領域腐敗

廣州小蠻腰科技大會將於５月２５－２６日召開

廣州南沙搶高端人才，最高獎勵補貼１億元

商務部王文濤會見美國駐華大使就經貿議題交換意見；２１個自貿區進出口額及使用外資均高於

全國；首３月中國與中亞五國貿易額同比增２２％

人行２０億逆回購利率持平，淨回籠３１０億

內地４月ＣＰＩ僅增０﹒１％，強化中國通縮預期

醫管局中醫訪問學者計劃，內地專家讚本港西醫態度開放

中國與厄瓜多爾簽署自貿協定，主要出口產品將零關稅

下周可簽注「全國通辦」，港澳跟團遊訂單量大增七成

上海衛健委發新方案強化社區基本醫療服務功能

光大銀行表示料物價年內先抑後揚，低通脹提供政策空間

仲量聯行表示目前處通脹回落而非通縮，五一或帶動回升

天舟六號成功對接天和核心艙，轉入組合體飛行段

國家糧儲局表示口糧自給率１００％，谷物９５％以上；推動盡快完成《國家糧食應急預案》修

訂

習近平考察雄安新區：高水平現代化城市正拔地而起

澳貿易部長今訪華將晤王文濤，尋求消除貿易障礙

機構表示內地經濟低迷通縮預期增強，降息降準概率增；數據指４月內地樓市成交環比下降

ＰＰＩ三年新低，受商品價格波動、國際需求偏弱影響；內地４月ＰＰＩ年降３﹒６％遜預期，

三年來最大跌幅

ＣＰＩ同比漲幅回落較多，統計局稱因高基數效應；內地４月ＣＰＩ同比升０﹒１％遜預期，逾

兩年低

丁薛祥現身青年就業會議，要求國企不減招畢業生

反間諜浪湧，監管警告券商勿傳播涉國安敏感不實信息

交易商協會對建設銀行啟動自律調查，涉債券承銷違規

內地４月新增人民幣貸款７１８８億，差於預期；４月人民幣存款減４６０９億元，住戶存款減

１﹒２萬億

內地４月末Ｍ２增長１２﹒４％，略低於預期

內地４月末社融規模存量３５９﹒９５萬億，增１０％

內地４月社融增量僅１﹒２２萬億元人民幣遠遜預期

畢馬威表示中國首季經濟增長勝預期，消費拉動作用趨增

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８１％，台積電：ＡＩ帶來革命性發展

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《國際要聞》

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巴基斯坦前總理被捕，支持者示威升級，襲現總理寓所

特朗普稱若勝選將特赦國會騷亂者，並結束俄烏衝突

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《外圍經濟》

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Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ首季淨收入達４﹒４１億美元

兩家日本壽險公司計劃減持美國國債，轉投日本國債

加拿大試圖重組債務的人數創紀錄新高

南韓首季度政府財赤大增，出口連續７個多月下跌

歐盟特使批准新的虛擬貨幣法律框架

矽谷銀行倒閉後首次提供２億美元的銀團貸款

美國４月ＣＰＩ增速放緩，為聯儲局暫停加息創造空間

美國信貸違約掉期成本超越部分新興國家

英國首相辛偉誠或難以令英國通脹減半

通脹有壓力未解決，英倫銀行日內料宣布加息２５基點

日本貿易公司股價創新高為巴菲特創造巨大的帳面收益

加密貨幣持續回調，比特幣跌至２﹒７５萬美元

迪士尼第二季虧損遠低預期，惟客戶流失致盤後股價跌

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《大國博弈》

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中國可飛越俄領空，美國三大航要求繼續限制中國航班

商務部重申如美國脅迫盟友遏華，將堅決反對

多家外企在華遭反間諜調查，美方表示關切

據報美國推動與中國對話，外交部表示不能說一套做一套

洛克威爾自動化在華工廠曝安全漏洞，遭美國政府調查

美波士頓華僑領袖遭起訴，涉助中方收集異見人士信息

歐盟擬制裁７家對俄售微電子中企，商務部表示堅決反對

美國採用歧視性補貼措施，商務部表示擾亂國際經貿秩序

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《其他消息》

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金管局陳維民稱本外幣一體化資金池試點可擴展至大灣區

陳文敏擔心法律執業者修例削弱國安案被告權利

ＭＳＣＩ表示首季香港房地產投資交易額按年增１５％

房委會表示公屋平均輪候時間微降至５﹒３年

瑜一．天海首推９０伙，入場約７９９萬元起

深股通額度全日用１４億元，外資連續五日淨流入；深股通額度全日用１４億元，外資連續五日

淨流入

下周一起稅務局所有辦事處完成遷往啟德辦公

富達表示面對長壽及財務挑戰，亞太區女性擔心退休保障

李家超到訪重慶科學城，支持建立渝港科技合作平台

高志活要求港府歸還國殤之柱，警方稱取證合法合理

麥美娟拒評尊子漫畫停刊，稱政府會虛心接納不同意見；麥美娟與天津訪問團會面，就加強兩地

青年發展工作交換意見

明報《尊子漫畫》周日起停刊，曾多次被政府點名批評

明報停刊尊子漫畫，記協呼籲官員包容各人表達意見權利

陳健波建議政府調高濫用２元乘車優惠罰款

崔定邦稱內地團５００元或以下團費只反映一程多站香港段費用

濱海投資料國際氣價中長期處於中低水平，穩步推動氫技術

瑞士百達表示香港作為中國對外窗口角色日益強化，缺勞動人口成挑戰；料未來十年全球ＧＤＰ

增長３﹒１％，通脹高於疫情前水平

中原按揭表示拆息升，不排除港銀或上調按息甚或追加Ｐ

環保署有條件批准粉嶺高球場局部建屋環評報告

大新料今年私人貸款市場錄單位數增長，對本港貸款需求正面樂觀

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