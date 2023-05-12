《國金頭條》債限談判拖而未決，銀行股再遭拋售，道指連跌４日

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫推遲了原定周五

（１２日）舉行的債務上限會晤，而西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ）再陷擠提危機，股價崩跌

逾２２％。受銀行板塊波動拖累，美股周四（１１日）呈下行趨勢。

道指下跌２２１﹒８２點，或０﹒７％，報３３３０９﹒５１點，是連續第４個交易日下跌

。標普５００下跌７﹒０２點，或０﹒２％，報４１３０﹒６２點。僅納指微升２２﹒０７點，

或０﹒２％，報１２３２８﹒５１點。

數據顯示美國首次申領失業救濟人數，升至２０２１年１０月以來最高，４月份ＰＰＩ按月

漲０﹒２％，低於經濟學家預期的０﹒３％。這些報告進一步表明，聯儲局的緊縮政策可能已經

對通脹產生影響。

但市場分析亦指出，雖然通脹已見頂並呈下降趨勢，還存在其他風險，市場情緒仍然脆弱，

投資者擔心美國的債務上限問題以及銀行業的穩定性。

美股波動，在避險需求下美匯指數於紐約尾盤漲０﹒６％，至１０２﹒０８，是５月２日以

來最高位。英倫銀行將政策利率上調２５個基點，並表示可能需要進一步加息。英鎊兌美元仍然

下跌，盤中一度跌近１％，至１﹒２４９７。

歐元兌美元下跌０﹒８％，至１﹒０９，是１個月低點。美元兌日圓上漲０﹒２，至

１３４﹒５３。澳元兌美元一度下跌１﹒３％。



＊黃金及石油期貨連續第２日走低＊



美元走強，黃金期貨連續第２個交易日收黑。紐約期金跌６﹒６美元，報每盎司

２０２０﹒５美元。油價連續第２日下跌，紐約期油下跌１﹒６９美元，報每桶７０﹒８７美元

。布蘭特期油下跌１﹒４３美元，報每桶７４﹒９８美元。（ｊｆ）

