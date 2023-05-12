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12/05/2023 08:17

《盤前攻略》恒指料高開逾百點，京東首季虧轉賺，可挑戰５０天線

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國地區銀行ＰａｃＷｅｓｔ上周存款流失逾９％，消息重燃
市場對地區銀行流動性危機的憂慮，銀行股受壓。隔晚道指挫逾２２０點，連續第四個交易日低
收；標指跌０﹒１７％，納指則微升０﹒１８％。
　　中概股普遍上揚。首季虧轉盈的京東（ＪＤ）升７﹒２１％，收報３７﹒６３美元；阿里巴
巴（ＢＡＢＡ）升５﹒９６％，收報８７﹒８９美元；百度（ＢＩＤＵ）升４﹒４３％，收報
１２４﹒１７美元；小鵬汽車（ＸＰＥＶ）升４﹒３７％，收報１０﹒７５美元；萬國數據
（ＧＤＳ）則急挫１０﹒８８％，收報１１﹒４７美元。
　　反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數升２４２點或３﹒８２％，收報６５８７。
　
＊阿里巴巴ＡＤＲ較港股高逾４％＊
　
　　恒指夜期升１３３點或０﹒６７％，收報１９８４０。
　　ＡＤＲ港股比例指數高１點或０﹒０１％，收報１９７４５。阿里巴巴（０９９８８）
ＡＤＲ較港股高４﹒１７％，折合約８６﹒１港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股高
２﹒１７％，折合約３３３﹒４７港元；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股高２﹒１６％，折合
約１３１﹒２７港元。
　　有「黑期」之稱的新加坡Ｈ５０指數１１４點或０﹒５８％，報１９８６０，恒指今日料高
開逾１００點。
　
＊京東跌勢已喘定＊
　
　　京東（０９６１８）上日收市後公布第一季業績，純利６２﹒６１億人民幣，而對上一年同
期淨虧損２９﹒９１億人民幣。期內，收入２４２９﹒５６億人民幣，升１﹒３８％；當中，商
品收入減少４﹒３％至１９５５﹒６４億人民幣；服務收入升３４﹒５％至４７３﹒９２億人民
幣。
　　今年首季能夠扭虧為盈，隔晚京東在美股已上揚逾７％，相信會帶動在港股的股價。在日線
圖上，京東雖然由今年１月開始反覆下跌，４月更跌至１３１﹒６元的年內新低，惟之後跌勢無
再擴大，５月為止以窄幅上落為主。上日微跌０﹒４４％，並未跌穿１３１﹒６元，業績消息料
讓股價挑戰５０天線（目前為１５３﹒７元）。持貨者無須急於離場，可待股價反彈至１５０元
水平才考慮食胡。（ｅｒ）

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