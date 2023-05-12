《盤前攻略》恒指料高開逾百點，京東首季虧轉賺，可挑戰５０天線

《經濟通通訊社１２日專訊》美國地區銀行ＰａｃＷｅｓｔ上周存款流失逾９％，消息重燃

市場對地區銀行流動性危機的憂慮，銀行股受壓。隔晚道指挫逾２２０點，連續第四個交易日低

收；標指跌０﹒１７％，納指則微升０﹒１８％。

中概股普遍上揚。首季虧轉盈的京東（ＪＤ）升７﹒２１％，收報３７﹒６３美元；阿里巴

巴（ＢＡＢＡ）升５﹒９６％，收報８７﹒８９美元；百度（ＢＩＤＵ）升４﹒４３％，收報

１２４﹒１７美元；小鵬汽車（ＸＰＥＶ）升４﹒３７％，收報１０﹒７５美元；萬國數據

（ＧＤＳ）則急挫１０﹒８８％，收報１１﹒４７美元。

反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數升２４２點或３﹒８２％，收報６５８７。



＊阿里巴巴ＡＤＲ較港股高逾４％＊



恒指夜期升１３３點或０﹒６７％，收報１９８４０。

ＡＤＲ港股比例指數高１點或０﹒０１％，收報１９７４５。阿里巴巴（０９９８８）

ＡＤＲ較港股高４﹒１７％，折合約８６﹒１港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股高

２﹒１７％，折合約３３３﹒４７港元；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股高２﹒１６％，折合

約１３１﹒２７港元。

有「黑期」之稱的新加坡Ｈ５０指數１１４點或０﹒５８％，報１９８６０，恒指今日料高

開逾１００點。



＊京東跌勢已喘定＊



京東（０９６１８）上日收市後公布第一季業績，純利６２﹒６１億人民幣，而對上一年同

期淨虧損２９﹒９１億人民幣。期內，收入２４２９﹒５６億人民幣，升１﹒３８％；當中，商

品收入減少４﹒３％至１９５５﹒６４億人民幣；服務收入升３４﹒５％至４７３﹒９２億人民

幣。

今年首季能夠扭虧為盈，隔晚京東在美股已上揚逾７％，相信會帶動在港股的股價。在日線

圖上，京東雖然由今年１月開始反覆下跌，４月更跌至１３１﹒６元的年內新低，惟之後跌勢無

再擴大，５月為止以窄幅上落為主。上日微跌０﹒４４％，並未跌穿１３１﹒６元，業績消息料

讓股價挑戰５０天線（目前為１５３﹒７元）。持貨者無須急於離場，可待股價反彈至１５０元

水平才考慮食胡。（ｅｒ）

