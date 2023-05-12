恒指半日跌２５點報１９７１８，京東飆升７％，宏橋挫８﹒４％

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫推遲了原定周五

（１２日）舉行的債務上限會晤，而西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ）再陷擠提危機，股價崩跌

逾２２％。受銀行板塊波動拖累，美股周四（１１日）呈下行趨勢。道指收挫２２１點；標普

５００收跌７點；納指收升２２點。

數據顯示美國首次申領失業救濟人數，升至２０２１年１０月以來最高，４月份ＰＰＩ按月

漲０﹒２％，低於經濟學家預期的０﹒３％。這些報告進一步表明，聯儲局的緊縮政策可能已經

對通脹產生影響。但市場分析指，雖然通脹已見頂並呈下降趨勢，還存在其他風險，市場情緒仍

然脆弱，投資者擔心美國的債務上限問題以及銀行業的穩定性。

港股向下，恒生指數半日收報１９７１８，跌２５點或０﹒１３％，主板成交５８９﹒４６

億元。恒生中國企業指數報６７０６，升１１點或０﹒１８％。恒生科技指數報３９０９，升

４６點或１﹒２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３３２﹒２元，升５﹒８元或１﹒７８％，成交３０﹒８億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒５５元，升１﹒９元或２﹒３％，成交２４﹒４２億元；美團收報

１３４元，升５﹒５元或４﹒２８％，成交２３﹒７８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

京東集團（０９６１８）逆市升７﹒０４％，報１４４﹒５元，該股成交約１１０４萬股，

涉資１５﹒９７億元，盤中高見１４６元，最低見１４３﹒５元；百度（０９８８８）升

４﹒５％，報１２０﹒８元。

另外，中國宏橋（０１３７８）現價跌８﹒４１％，報６﹒７５元，該股成交約２６１８萬

股，涉資１﹒８０億元，盤中高見７﹒３６元，最低見６﹒７１元。（ｋｙ）

