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12/05/2023 12:07

恒指半日跌２５點報１９７１８，京東飆升７％，宏橋挫８﹒４％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫推遲了原定周五
（１２日）舉行的債務上限會晤，而西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ）再陷擠提危機，股價崩跌
逾２２％。受銀行板塊波動拖累，美股周四（１１日）呈下行趨勢。道指收挫２２１點；標普
５００收跌７點；納指收升２２點。
　　數據顯示美國首次申領失業救濟人數，升至２０２１年１０月以來最高，４月份ＰＰＩ按月
漲０﹒２％，低於經濟學家預期的０﹒３％。這些報告進一步表明，聯儲局的緊縮政策可能已經
對通脹產生影響。但市場分析指，雖然通脹已見頂並呈下降趨勢，還存在其他風險，市場情緒仍
然脆弱，投資者擔心美國的債務上限問題以及銀行業的穩定性。
　　港股向下，恒生指數半日收報１９７１８，跌２５點或０﹒１３％，主板成交５８９﹒４６
億元。恒生中國企業指數報６７０６，升１１點或０﹒１８％。恒生科技指數報３９０９，升
４６點或１﹒２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３３２﹒２元，升５﹒８元或１﹒７８％，成交３０﹒８億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒５５元，升１﹒９元或２﹒３％，成交２４﹒４２億元；美團收報
１３４元，升５﹒５元或４﹒２８％，成交２３﹒７８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　京東集團（０９６１８）逆市升７﹒０４％，報１４４﹒５元，該股成交約１１０４萬股，
涉資１５﹒９７億元，盤中高見１４６元，最低見１４３﹒５元；百度（０９８８８）升
４﹒５％，報１２０﹒８元。
　　另外，中國宏橋（０１３７８）現價跌８﹒４１％，報６﹒７５元，該股成交約２６１８萬
股，涉資１﹒８０億元，盤中高見７﹒３６元，最低見６﹒７１元。（ｋｙ）

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