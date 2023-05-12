《盤後部署》恒指本周跌４２２點，中移動４連跌失守６１元宜離場

《經濟通通訊社１２日專訊》恒指今日高開１０７點，報１９８５０。京東系股票公布季績

，首季虧轉盈的京東集團（０９６１８）高開８﹒１５％，報１４６元，京東物流

（０２６１８）及京東健康（０６６１８）分別高開５﹒７７％及５﹒８２％。其他科技股方面

，百度（０９８８８）高開４﹒４１％，報１２０﹒７元；阿里巴巴（０９９８８）高開

３﹒０２％，報８５﹒１５元。

恒指開市初段升勢已減弱，一個多小時後更倒跌超過１００點，其後都未能重現升勢，半日

跌２５點，報１９７１８。午後內房股跌勢加劇，比亞迪（０１２１１）、小鵬（０９８６８）

等汽車股同樣下跌，友邦（０１２９９）曾跌逾１﹒５％，恒指跌幅曾擴至逾１４０點至

１９５９６。即使京東集團最後升７﹒２５％收市，仍無法阻力恒指連續第三個交易日下跌。

恒指全日收報１９６２７，跌１１６點或跌０﹒５９％，主板成交１０２７﹒７３億元，本

周累計跌４２２點或２﹒１１％。國企指數報６６６３，跌３１點或跌０﹒４７％。恒生科技指

數報３８７４，升１１點或升０﹒２９％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２７２，跌３７點或跌１﹒１２％，成交３８７０﹒８１

億元人民幣；深證成份指數報１１００５，跌１３６點或跌１﹒２３％，成交２０３５﹒００億

元人民幣。



＊紫金、招金挫逾８％＊



內房股受挫。碧桂園（０２００７）跌３﹒０９％，報１﹒８８元；中海外（００６８８）

跌２％，報１９﹒６元；龍湖（００９６０）跌１﹒３９％，報１９﹒８２元；潤地

（０１１０９）跌１﹒１６％，報３３﹒９５元。

資源股全日受壓。煤炭股方面，兗礦能源（０１１７１）跌４﹒０３％，報２７﹒４元；神

華（０１０８８）跌１﹒７９％，報２７﹒４５元；中煤能源（０１８９８）跌２﹒５９％，報

６﹒７６元。鋰礦股方面，贛鋒鋰業（０１７７２）跌２﹒５％，報５４﹒７元；天齊鋰業

（０９６９６）跌３﹒０４％，報５５﹒７５元。

黃金股為今日跌市重災區。紫金（０２８９９）跌８﹒５３％，報１１﹒３６元；招金礦業

（０１８１８）跌８﹒７３％，報１１﹒５元；山東黃金（０１７８７）跌５﹒６２％，報

１５﹒７８元；中國黃金國際（０２０９９）跌８﹒３２％，報３５﹒８元。



＊中移動近４日錄得資金淨賣出＊



中資電訊股方面，中移動（００９４１）跌１﹒６４％，報６６元；中電信（００７２８）

跌２﹒５１％，報４﹒２７元；中聯通（００７６２）跌２﹒１９％，報６﹒２５元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，中移動全日錄得３﹒１８億元資金淨賣出，已連續第

４日錄得資金淨賣出，金額更逐日增加。另外，北水在過去兩個交易日淨賣出中移動逾４﹒５億

元，主動沽貨比率大幅提高。中移動年內累積龐大升幅，近日不斷有資金流出，相信是股價持續

下跌的原因。

事實上，中移動於５月５日曾衝至７０﹒２元的年內高位，但最終只能平收，翌日雖然反彈

１﹒７５％，但未能突破７０﹒２元，之後４個交易日均下跌，今日更跌穿保力加通道底部收市

，走勢有所轉弱。目前該股１０天線有試穿２０天線的跡象，下試５０天線（目前為６５﹒１元

）機會頗大。持貨者宜盡快減倉，若股價失守６１元則沽出離場。（ｅｒ）

