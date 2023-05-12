【國際要聞】世衛宣布猴痘不再構成國際關注的突發公共衛生事件

《經濟通通訊社１２日專訊》世界衛生組織總幹事譚德塞周四（１１日）在日內瓦宣布，猴

痘疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件。

譚德塞指出，在過去３個月，猴痘報告病例較之前３個月減少了近９０％。因此，猴痘跟新

冠肺炎一樣，不再是全球衛生突發事件。但他同時警告，猴痘病毒繼續影響到全球各地社區，包

括非洲在內，當地傳播情況尚不明瞭。（ｊｆ）

