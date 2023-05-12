【虛幣世界】美國銀行信心危機，市場對加密貨幣持觀望態度

《經濟通通訊社１２日專訊》由於最新的銀行危機未能引發價格上漲，比特幣跌曾破

２７０００美元。自４月下旬以來，比特幣價格未能突破３００００美元的重要心理關口，因為

投資者正觀望銀行業崩潰和其他宏觀經濟不確定性。

分析相信，目前銀行股急瀉，反映投資者對銀行業的極之不信任，而債務上限缺乏解決方案

，會引發違約，有機會引起加密貨幣的波動。投資公司ＮＹＤＩＧ的全球研究主管Ｇｒｅｇ

Ｃｉｐｏｌａｒｏ表示，目前市場走勢與２０１１年債務上限危機期間的市場走勢進行了比較，

感覺有點相同，現在有點像暴風雨前的平靜。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７０３４﹒７８元，升０﹒２５％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１７９９﹒５１元，升０﹒２９％；艾達幣報０﹒３６１１元，升０﹒３６％

；瑞波幣報０﹒４２１９元，升０﹒２９％。（ｕｌ）



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