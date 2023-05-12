【外圍經濟】秘魯通脹降溫，連續四個月保持關鍵利率不變

《經濟通通訊社１２日專訊》秘魯連續４個月維持借貸成本不變，因為通脹終於開始以政府

預期的速度降溫。

周四（１１日），央行將主要利率維持在７﹒７５厘，與接受《彭博社》訪問的１３名經濟

師的預測一致。

央行行長Ｊｕｌｉｏ Ｖｅｌａｒｄｅ曾表示，４月份的年度通脹率將降至８％以下，官方

統計數據為７﹒９７％。在聲明中，央行重申可以在年底前將通脹率降到３％。（ｒｃ）

