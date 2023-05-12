《經濟通通訊社１２日專訊》中遠海運港口（０１１９９）宣布，德國政府於當地時間５月
１０日確認批准中遠海運港口按照德國政府於２０２２年１０月出具的批覆向漢堡港口與物流股
份公司（ＨＨＬＡ）收購德國漢堡港Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ Ｔｅｒｍｉｎａｌ
Ｔｏｌｌｅｒｏｒｔ碼頭２４﹒９９％股權。
該公司表示，對德國政府的決定表示歡迎，並將與ＨＨＬＡ儘快完成此項交易。（ｂｉ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
12/05/2023 12:21
中遠海運港口（１１９９）：收購漢堡港ＣＴＴ碼頭獲德國政府批准
《經濟通通訊社１２日專訊》中遠海運港口（０１１９９）宣布，德國政府於當地時間５月
１０日確認批准中遠海運港口按照德國政府於２０２２年１０月出具的批覆向漢堡港口與物流股
份公司（ＨＨＬＡ）收購德國漢堡港Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ Ｔｅｒｍｉｎａｌ
Ｔｏｌｌｅｒｏｒｔ碼頭２４﹒９９％股權。
該公司表示，對德國政府的決定表示歡迎，並將與ＨＨＬＡ儘快完成此項交易。（ｂｉ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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