中遠海運港口（１１９９）：收購漢堡港ＣＴＴ碼頭獲德國政府批准

《經濟通通訊社１２日專訊》中遠海運港口（０１１９９）宣布，德國政府於當地時間５月

１０日確認批准中遠海運港口按照德國政府於２０２２年１０月出具的批覆向漢堡港口與物流股

份公司（ＨＨＬＡ）收購德國漢堡港Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ Ｔｅｒｍｉｎａｌ

Ｔｏｌｌｅｒｏｒｔ碼頭２４﹒９９％股權。

該公司表示，對德國政府的決定表示歡迎，並將與ＨＨＬＡ儘快完成此項交易。（ｂｉ）

