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12/05/2023 09:25

《本港樓市》高爾夫球總會反對港府收回粉嶺高球場部分用地建屋

　　《經濟通通訊社１２日專訊》香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊在一電台節目表示，堅決反
對環保署有條件批准粉嶺高球場用地局部發展的環評報告，認為收地與體育政策發展背道而馳。
　　他表示，現時粉嶺高球場每年約有４０至５０萬人次使用，其中４０％屬非會員，而收地則
對非會員的影響較大，亦影響高球運動普及化及精英運動員訓練。
　　此外，本地有７０％高球比賽都在粉嶺高球場進行，近日公布２０２５年全運會的高爾夫球
項目亦將會在香港舉行，強調粉嶺高球場排水比其他場地好，較少受天雨影響，質疑建屋後政府
無法將場地復原，本港的高球場設施已經較鄰近地區少，批評政府沒有就發展高爾夫球準備後備
方案。
　
＊劉國勳：關注北部都會區及周邊地區交通配套＊
　
　　立法會新界北議員、民建聯發展事務發言人劉國勳在同一節目表示，對環評報告仍有幾點關
注，包括用地與北部都會區的融合，以及與周邊地區交通配套，他希望部門能在之後舉行的公聽
會能聽取意見，並作出回應，因為當局至今未有交代在高球場用地建屋，與周邊地區的交通配套
方案。
　　環保署有條件批准粉嶺高球場用地局部發展的環評報告，條件包括需要檢視樓宇密度、高度
，盡量保留林地，亦要減少建屋對樹木的影響。（ｒｈ）

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