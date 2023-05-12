《本港樓市》高爾夫球總會反對港府收回粉嶺高球場部分用地建屋

《經濟通通訊社１２日專訊》香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊在一電台節目表示，堅決反

對環保署有條件批准粉嶺高球場用地局部發展的環評報告，認為收地與體育政策發展背道而馳。

他表示，現時粉嶺高球場每年約有４０至５０萬人次使用，其中４０％屬非會員，而收地則

對非會員的影響較大，亦影響高球運動普及化及精英運動員訓練。

此外，本地有７０％高球比賽都在粉嶺高球場進行，近日公布２０２５年全運會的高爾夫球

項目亦將會在香港舉行，強調粉嶺高球場排水比其他場地好，較少受天雨影響，質疑建屋後政府

無法將場地復原，本港的高球場設施已經較鄰近地區少，批評政府沒有就發展高爾夫球準備後備

方案。



＊劉國勳：關注北部都會區及周邊地區交通配套＊



立法會新界北議員、民建聯發展事務發言人劉國勳在同一節目表示，對環評報告仍有幾點關

注，包括用地與北部都會區的融合，以及與周邊地區交通配套，他希望部門能在之後舉行的公聽

會能聽取意見，並作出回應，因為當局至今未有交代在高球場用地建屋，與周邊地區的交通配套

方案。

環保署有條件批准粉嶺高球場用地局部發展的環評報告，條件包括需要檢視樓宇密度、高度

，盡量保留林地，亦要減少建屋對樹木的影響。（ｒｈ）

