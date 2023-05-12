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12/05/2023 16:02

《本港樓市》中原ＣＣＬ連跌３周後反彈０﹒５％，短期反覆回軟

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１６５﹒８７點，按周升０﹒４８％。ＣＣＬ連跌３周後今周反彈，但指數比早前
５周在１６８點上下爭持的水平略低，近２周於１６５點反覆，現時整體樓價走勢反覆。反映復
活節長假後，二手成交減少，而且市場觀望５月初美國議息，短期樓價反覆回軟，但未有轉勢大
跌。
　
＊港銀加Ｐ影響本月下旬才反映＊
　
　　５月４日美國加息０﹒２５厘，而本地銀行亦先後加息０﹒１２５至０﹒２５厘，對香港二
手樓價的影響將於５月下旬公布的ＣＣＬ才開始反映。至於近期本地拆息升穿４厘水平，增加本
港銀行追加利率的壓力，將於６月上旬公布的ＣＣＬ才反映。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６７﹒５６點，按周升０﹒４７％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１６５﹒９０點，按周升０﹒４７％，終止３周連跌。ＣＣＬ（大型單
位）報１６５﹒７１點，按周升０﹒５２％，終止２周連跌。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ、ＣＣＬ（中小
型單位）及ＣＣＬ（大型單位）齊單周回升，走勢反覆回軟。
　
＊九龍樓價按周升２﹒１％＊
　
　　四區樓價各自反覆。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６６﹒９１點，按周微升０﹒０３％，連跌
２周後企穩。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６４﹒０５點，按周升２﹒１０％，單周明顯反彈，結
束３周連跌。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８４﹒２０點，按周升０﹒３１％，連升３周共
２﹒５５％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５１﹒５５點，按周跌１﹒２６％，連跌２周共
２﹒５１％。
　　２０２３年計，ＣＣＬ累升５﹒８０％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ升７﹒２０％，ＣＣＬ（中小型
單位）升７﹒２１％，ＣＣＬ（大型單位）跌０﹒５７％。港島升７﹒０６％，九龍升
８﹒８０％，新界東升８﹒３５％，新界西升４﹒２２％。（ｃｌ）

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