【夜期時段】即月期指最新報１９６０２點，升３點，低水２５點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６１７點，升１８點，低水

１０點，最新報１９６０２點，升３點，低水２５點，合約成交１３９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６８２點，升９點，高水１８點，最新報６６７６點，升

３點，高水１２點，合約成交１５３張。

