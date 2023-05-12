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12/05/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９６０２點，升３點，低水２５點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６１７點，升１８點，低水
１０點，最新報１９６０２點，升３點，低水２５點，合約成交１３９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６８２點，升９點，高水１８點，最新報６６７６點，升
３點，高水１２點，合約成交１５３張。

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