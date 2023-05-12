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12/05/2023 18:58

長和與ＥＱＴ在意大利成立流動網絡公司，新公司企業值３４億歐元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》長和（００００１）旗下ＣＫ　Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ　
Ｇｒｏｕｐ　Ｔｅｌｅｃｏｍ（ＣＫＨＧＴ）宣布，與全球私募股權公司ＥＱＴ旗下ＥＱＴ訂立
一份協議，同意成立一家新公司，在意大利提供批發流動及批發固網通訊服務。有關交易需經過
相關程序和取得相關監管機構批准，預計在６至９個月內完成。
　
＊變相減持意大利電訊資產＊
　
　　ＣＫＨＧＴ在意大利的流動電訊業務ＷＩＮＤＴＲＥ將轉讓其在意大利的活躍網絡設備和批
發流動及批發固網通訊服務業務予新公司。新公司將由ＥＱＴ及ＣＫＨＧＴ分別持有６０％及
４０％股權，由一個管理局來監督營運，包括四名由ＥＱＴ和ＣＫＨＧＴ提名的成員（各自提名
兩名）及數名獨立成員。新公司的企業價值為３４億歐元。對長和而，是次組合營公司，變相減
持在意大利的電訊資產。
　
＊新公司可發掘電訊批發市場潛力＊
　
　　ＷＩＮＤＴＲＥ將與新成立的公司簽訂長期服務協議，成為其網絡主要租戶，繼續為現有零
售客戶提供服務。新公司成立後，ＷＩＮＤＴＲＥ將專注服務其零售客戶，以及在零售固網及流
動通訊服務等核心業務以外拓展其他收入來源。這家獨立網絡公司將可發掘電訊批發市場的潛力
，吸引Ｂ２Ｂ客戶和ＩＴ服務供應商，選擇這家公司作為他們提供物聯網、公共網絡和５Ｇ項目
的理想合作夥伴，長和因而受惠。
　
＊霍建寧：交易讓集團收回網絡投資成本＊
　
　　長和聯席董事總經理兼ＣＫＨＧＴ董事總經理霍建寧表示，這項交易符合集團的「輕資產」
策略，讓集團收回網絡投資成本。同時ＷＩＮＤＴＲＥ的合作夥伴將維持網絡的先進技術，為集
團的客戶帶來裨益，也使營運支出和資本支出更加穩定。集團的合作夥伴ＥＱＴ是基礎設施投資
領域的著名投資者，期待與他們長期合作。（ｂｉ）
　
　

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