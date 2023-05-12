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即市新聞

12/05/2023 19:42

《再戰明天》日本公布ＰＰＩ，美國公布紐約聯儲製造業指數

　　《經濟通通訊社１２日專訊》日本公布ＰＰＩ，及美國公布紐約聯儲製造業指數，料為下周
一（１５日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐元區財長會議舉行，亞洲央行官員出席由菲律賓和國際貨幣基金
組織（ＩＭＦ）牽頭的金融穩定會議，英倫銀行首席經濟學家皮爾就生活成本上升和當前經濟狀
況進行一場線上問答。本港時間下周一晚８：４５ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在
亞特蘭大聯儲主辦的會議上致歡迎詞。９：１５ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利
參加爐邊談話。
　
＊歐元區公布工業生產，澳博公布業績＊
　
　　數據方面，下周一德國公布４月批發物價。本港時間７：５０ａｍ，日本公布４月生產者物
價指數，月率料維持不變，年率升幅料由７﹒２％收窄至５﹒６％。本港時間２：００ｐｍ，日
本公布４月工具機訂單。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月工業生產，年率升幅料由２％
收窄至１﹒９％，經季節調整月率料由１﹒５％逆轉至下滑１﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，
美國公布５月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由１０﹒８跌至負４。
　　在本港，下周日公布業績的公司有：易和國際控股（０８６５９），下周一公布業績的公司
有：匯量科技（０１８６０）、敏華控股（０１９９９）、中國黃金國際（０２０９９）、三一
國際（００６３１）、首程控股（００６９７）、國藥科技股份（０８１５６）、中國再生醫學
（０８１５８）、中國醫療集團（０８２２５）、ＳＤＭ教育（０８３６３）、澳博
（００８８０）等。（ｗａ）

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