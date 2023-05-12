《神州民企》富力（０２７７７）４月總銷售收入按年跌６１﹒１％

《經濟通通訊社１２日專訊》富力地產（０２７７７）公布，集團於今年４月的月內總銷售

收入按年跌６１﹒１％至共約１６﹒６億元人民幣，銷售面積達約１０﹒９萬平方米。累計至今

年４月底，總銷售收入按年跌４９﹒２％至約９０﹒２億元人民幣，銷售面積達約５３﹒６萬平

方米。（ｂｎ）

