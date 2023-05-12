【香港政情】特區政府譴責及反對美國國會惡意詆毀香港法官

《經濟通通訊社１２日專訊》特區政府強烈譴責並堅決反對美國「國會及行政當局中國委員

會」最近發表的所謂「研究報告」以及就涉港情況舉行的所謂「聽證會」，針對香港法官作出惡

意詆毀和卑劣恫嚇。

特區政府發言人表示，該份所謂「研究報告」點名威脅「制裁」香港特區法官，卑劣無恥地

蓄意對香港特區法官惡意施加壓力，企圖干預香港特區的司法程序，損害香港特區執行司法公義

的制度，至為可鄙。該等美國政客口說維護法治，但實際上以政治凌駕法律，嚴重破壞法治，表

裏不一的「雙標」虛偽面目表露無遺，更嚴重違反國際法和國際關係的基本原則。

發言人提及，自《香港國安法》在２０２０年６月實施以來，美國政客一直故技重施，假借

不同事件、場合和藉口，對盡責、忠誠和依法落實《香港國安法》的香港特區肆意攻擊。美國政

客出於政治動機，妄圖把謊言重複一百次，假做成真理，破壞香港特區司法公正，只反映其小人

之心、下流行為，最終自暴其短，理屈詞窮，注定以失敗告終。



＊香港特區司法制度一直深得國際社會推崇＊



發言人續指，特區政府同時譴責黎崇恩再次乞求外國政治力量，企圖促使被告人逃避應有的

司法審判。作為香港高等法院律師的任建峰，竟然參與此等政治鬧劇，詆毀其所屬的法院，甚至

支持所謂「制裁」，同樣令人髮指。

發言人表示，香港特區的司法制度一直深得國際社會推崇。《香港國安法》關於指定法官的

安排絕無損害法官的公正性或香港特區法院在審理案件時行使獨立審判權，亦指律政司司長會按

《香港國安法》相關規定和每宗案件的個別情況，考慮是否根據《香港國安法》第四十六條發出

證書，指示相關訴訟無須在有陪審團的情況下進行審理。

發言人指出，案情和法庭就量刑所作的考慮均清楚列明在書面判詞中，在香港公開和透明的

司法制度下，所有人都能看到判詞內容。任何人只要公平客觀地仔細閱讀判詞，均可見法官獨立

進行審判，嚴格按照法律和證據作出判決，相反的說法全無基礎，亦指特區政府將全力支持所有

法官和司法人員，並竭盡所能確保他們無需為此等恫嚇擔憂或恐懼而繼續履行職務。（ｂｎ）

