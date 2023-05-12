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即市新聞

12/05/2023 11:31

《港元利率》拆息全線跌隔夜息由高位回落，一個月期結束１６連升

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港元拆息今日全線回落，但仍企穩４厘以上水平，其中，隔夜
息由４﹒８０６０７厘逾１５年高位，回落至４﹒５４１６７厘，而與樓按相關的一個月拆息亦
結束１６日連升強勢，降至４﹒３４２５厘，重返４﹒５厘以下水平，與同期美元ＬＩＢＯＲ息
差擴闊至７７基點。　
　
＊一個月拆息重返４﹒５厘以下＊　
　
　　反映銀行資金成本的三個月拆息跌至４﹒４３８８１厘，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差擴闊至
９０基點，不過，一年期拆息連跌兩天，今報４﹒５３１３１厘。
　　港元匯價今日在７﹒８３５８－７﹒８４１６之間上落，最新報７﹒８４０８，較前收市價
微跌０﹒０６％。
　
＊金管局未發現港元市場有異常活動＊
　
　　昨天隔夜拆息飆升至２００７年以來新高。市傳因有基金擬將總部從香港搬往新加坡，並把
資金轉往一家於香港有網點的星資銀行，而因匯款需時，導致兩家發鈔銀行於近日需要向同業借
錢，令港匯趨緊並轉強。據報金管局已致電上述星資行了解。金管局發言人強調，港元市場保持
運作暢順，該局通過日常市場監察工作，並未發現有異常活動。
　
＊美國勞動力市場放緩＊
　
　　另外，美國較早時公布的首次申領失業救濟人數上升至一年半高位，反映勞動力市場放緩。
美國經濟數據參差，市場對經濟衰退的憂慮加深，商品需求弱，加上美元匯價回升，以及美國銀
行業危機再現，避險情緒升溫。美匯指數周四尾段升０﹒７％至１０２﹒０６，創逾一周新高。
最新報１０２﹒０５１。（ｃｌ）
　
　
　　　　　　香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　期限　　ＨＩＢＯＲ（％）　升跌（基點╱ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　隔夜　　４﹒５４１６７　　　－２６﹒４４　　
　　一周　　４﹒２６５９５　　　－２８﹒４２９　
　　兩周　　４﹒２８０８３　　　－２３﹒６１９　
　　一個月　　４﹒３４２５　　　－１８﹒７０２　
　　兩個月　４﹒４１９１７　　　－７﹒０１２　　
　　三個月　４﹒４３８８１　　　　－５﹒１９　　
　　六個月　４﹒４５２６２　　　－３﹒６０７　　
　　一年　　４﹒５３１３１　　　－２﹒９８８　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
資料來源：財資市場公會

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