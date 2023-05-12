《港元利率》拆息全線跌隔夜息由高位回落，一個月期結束１６連升

《經濟通通訊社１２日專訊》港元拆息今日全線回落，但仍企穩４厘以上水平，其中，隔夜

息由４﹒８０６０７厘逾１５年高位，回落至４﹒５４１６７厘，而與樓按相關的一個月拆息亦

結束１６日連升強勢，降至４﹒３４２５厘，重返４﹒５厘以下水平，與同期美元ＬＩＢＯＲ息

差擴闊至７７基點。



＊一個月拆息重返４﹒５厘以下＊



反映銀行資金成本的三個月拆息跌至４﹒４３８８１厘，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差擴闊至

９０基點，不過，一年期拆息連跌兩天，今報４﹒５３１３１厘。

港元匯價今日在７﹒８３５８－７﹒８４１６之間上落，最新報７﹒８４０８，較前收市價

微跌０﹒０６％。



＊金管局未發現港元市場有異常活動＊



昨天隔夜拆息飆升至２００７年以來新高。市傳因有基金擬將總部從香港搬往新加坡，並把

資金轉往一家於香港有網點的星資銀行，而因匯款需時，導致兩家發鈔銀行於近日需要向同業借

錢，令港匯趨緊並轉強。據報金管局已致電上述星資行了解。金管局發言人強調，港元市場保持

運作暢順，該局通過日常市場監察工作，並未發現有異常活動。



＊美國勞動力市場放緩＊



另外，美國較早時公布的首次申領失業救濟人數上升至一年半高位，反映勞動力市場放緩。

美國經濟數據參差，市場對經濟衰退的憂慮加深，商品需求弱，加上美元匯價回升，以及美國銀

行業危機再現，避險情緒升溫。美匯指數周四尾段升０﹒７％至１０２﹒０６，創逾一周新高。

最新報１０２﹒０５１。（ｃｌ）





香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）

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期限 ＨＩＢＯＲ（％） 升跌（基點╱ＢＰ）

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隔夜 ４﹒５４１６７ －２６﹒４４

一周 ４﹒２６５９５ －２８﹒４２９

兩周 ４﹒２８０８３ －２３﹒６１９

一個月 ４﹒３４２５ －１８﹒７０２

兩個月 ４﹒４１９１７ －７﹒０１２

三個月 ４﹒４３８８１ －５﹒１９

六個月 ４﹒４５２６２ －３﹒６０７

一年 ４﹒５３１３１ －２﹒９８８

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資料來源：財資市場公會

