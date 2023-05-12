【企業盈警】利記（００６３７）料全年盈轉虧蝕最多５７７０萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》利記（００６３７）發盈警，預期截至今年３月３１日止年度
虧損為３８５０萬元至５７７０萬元，去年度則錄純利１８７０萬元。
公司指，虧損主要因為於財政年度的金屬價格下跌（尤其是鋅），使銷售交易之毛利下降。
環球（包括中國）宏觀經濟環境欠佳亦對集團於財政年度的表現產生負面影響。集團於財政年度
的銷售噸數較去年同期下跌約１７﹒４％。（ｋｋ）
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