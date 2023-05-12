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即市新聞

12/05/2023 16:42

《小傳日記》一己之力炒貴榴槤，直播帶貨有咁堅？

　　《小傳日記》炒咗一輪中特估，今日終於炒返科技股，跌咗一排終於吸引到孖屐重新回首，
多得京東系發威，系內三隻股份第一季成績都好過預期，京東（０９６１８）全日遙遙領先，
ＡＴＭ緊隨其後，不過神州經濟數據麻麻，得科技股都難獨力撐起大市，最後魚缸係跌市收場。
　　神州４月ＣＰＩ按年只係升０﹒１％，仲要低過預期，不過近期上面好似講緊榴槤炒貴咗。
近期上面網民熱話，要捱貴榴槤嘅原因係因為有網紅近排直播賣榴槤，但係賣得太犀利，令到榴
槤供應緊張，最後就越來越貴。
　　貴榴槤事件令到新聞都開始關注，有記者去到廣州一個果欄度採訪，有檔主就話，賣榴槤嘅
網紅辛巴直播當日，就已經包起全個欄嘅榴槤，令到仲賣到嘅存貨非常之少。檔主又話，雖然之
後仲會有貨嚟緊，不過辛巴包起一次就已經令到好多檔販都攞唔到貨，所以當日榴槤一定有加價

　　辛巴之後回應，話自己總共先賣咗「２００條櫃」分開成個月出貨，根本無可能壟斷市場影
響榴槤價格，而且自己都無特別加價，賣嘅榴蓮大部分都是泰國原產，自己去採購，強調自己係
營運成條供應鏈嘅。事件仲驚動到廣州市監局，相關人員話無證據證明辛巴同果欄有合謀定價嚟
壟斷市場，只係出貨太快令到供求失衡先出現榴槤突然變貴。
　　嚴格嚟講辛巴係白手興家，屋企背景係黑龍江農民家庭，不過一路做唔同生意就越做越大。
除咗自己做直播帶貨，仲自己開埋間類似東方甄選（０１７９７），自己包辦貨源同直播銷售嘅
公司，所以都已經唔只係一個網紅。不過人紅自然多是非，之前都試過因為佢直播而要出動到封
閉道路以致影響民生，所以今次憑一己之力炒貴榴槤都唔算出奇，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
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