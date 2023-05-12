【恒指季檢】國企指數納入中國神華，剔除碧桂園

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生中國企業指數成份股將

納入中國神華（０１０８８），剔除碧桂園（０２００７），成份股數目維持５０隻。

恒生科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持３０隻。所有變動將於今年６月５日（星期

一）起生效。（ｂｎ）

