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即市新聞

12/05/2023 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶３８０點報６﹒９４８１，創２個月新低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４８１，
較上個交易日大跌３８０點子，創３月１０日以來逾２個月新低，上個交易日報６﹒９１０１。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９４８１　＋３８０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５８５０　　－６１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１６７２　＋１３３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８６３　　＋３４﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６９３６　－３３４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５６２　－３１５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３７４４　－２９２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２１８９　　＋１３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７７２４　　　＋７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１４９６　－１９１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４３７　　　－５﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒０６５９　＋５６０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７６１０　＋３２１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒４４００　　＋９５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。

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