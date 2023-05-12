【聚焦人幣】人幣中間價貶３８０點報６﹒９４８１，創２個月新低

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４８１，
較上個交易日大跌３８０點子，創３月１０日以來逾２個月新低，上個交易日報６﹒９１０１。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９４８１ ＋３８０﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５８５０ －６１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１６７２ ＋１３３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８６３ ＋３４﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６９３６ －３３４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６５６２ －３１５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３７４４ －２９２﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒２１８９ ＋１３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７７２４ ＋７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１４９６ －１９１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４３７ －５﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒０６５９ ＋５６０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７６１０ ＋３２１﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒４４００ ＋９５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。
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