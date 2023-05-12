【聚焦人幣】人幣中間價貶３８０點報６﹒９４８１，創２個月新低

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４８１，

較上個交易日大跌３８０點子，創３月１０日以來逾２個月新低，上個交易日報６﹒９１０１。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒９４８１ ＋３８０﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５８５０ －６１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１６７２ ＋１３３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８６３ ＋３４﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６９３６ －３３４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６５６２ －３１５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３７４４ －２９２﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２１８９ ＋１３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７７２４ ＋７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１４９６ －１９１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４３７ －５﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒０６５９ ＋５６０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７６１０ ＋３２１﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒４４００ ＋９５﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元

中間價貶值１﹒９％。

