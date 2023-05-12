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即市新聞

12/05/2023 08:49

【大國博弈】據報美國暫緩多項對中國制裁，以尋求布林肯重新訪華

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據多個外媒報道，美國政府為緩和與中國緊張關係，決定押後
多項對華制裁和出口管制措施，以尋求國務卿布林肯重新訪華與中方溝通。
　　《路透》引述消息人士指，中國高空氣球２月闖入美國領空後，布林肯延期訪華。到３月底
，主張布林肯恢復訪華的副國務卿舍曼，要求不再專注於氣球事件，但大部分對華措施至今仍未
獲恢復。美方原本撤銷華為出口許可的計劃，亦因尋求布林肯訪華而不獲支持。
　　至於聯邦調查局對氣球事件的調查報告，消息指原定上月中公開，但中方以增加布林肯訪華
機會作為條件，要求美方不要公開調查細節，報告至今尚未發布。消息人士認為，華府過於傾向
尋求與中國進行鮮有成果的高層對話，並損害負責對華措施的中國事務辦公室士氣。
　
＊拜登欲與習近平通話，中方反應冷淡籲美方言行一致＊
　
　　美國總統拜登早前表示，與中國國家主席習近平通話的工作仍在進行，但未有提及通話時間
表。《彭博》報道，拜登政府試圖通過多層級與中方溝通，緩和緊張局勢，再逐步推進到拜登與
習近平對話。美國國防部長奧斯汀、財長耶倫及貿易代表戴琪都先後表示有意訪華，但中方至今
反應冷淡，未有回應。
　　在北京，外交部發言人汪文斌在１１日的例行記者會上表示，目前未有中美領導人通話方面
的信息，指中美之間保持溝通的關鍵，是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制
，不能說一套做一套。中方敦促美方端正對華認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權
安全發展利益，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。（ｊｔ）

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