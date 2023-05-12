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12/05/2023 09:07

【大國博弈】王毅會晤沙利文兩天，白宮：對話坦誠實質及具建設性

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，
與美國國家安全顧問沙利文周三（１０日）和周四（１１日）在奧地利維也納會面。外電引述美
國高級官員指，雙方兩天內會談逾８個小時，雙方都承認是時候放下美國２月擊落中國高空氣球
的事件。該官員還表示，美國預計未來幾個月雙方會有更多接觸。
　　據《新華社》報道，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、
建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關
心的國際和地區問題交換意見。雙方同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。
　　美國白宮發表聲明，表示雙方就中美雙邊關係中的關鍵問題、全球及地區安全、俄烏戰事及
兩岸議題等進行討論，形容對話坦誠、實質及具建設性，強調今次會面致力於維持開放溝通及負
責任地管控競爭。
　　白宮表示，雙方同意在去年１１月中美元首在印尼峇里會晤的基礎上，保持這種重要戰略溝
通渠道，以推進這些目標。
　
＊王毅會見奧地利外長，表示願與歐方在互利共贏基礎上對話合作＊
　
　　　據《新華社》報道，王毅周四在維也納會見奧地利外長沙倫貝格。王毅表示，中方願同奧
方深化友好戰略夥伴關係，願與歐方在相互尊重、互利共贏的基礎上開展對話合作。（ｊｔ）

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