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12/05/2023 14:55

【ＡＩ熱潮】ＩＤＣ：今年中國ＡＩ市場規模料超過１４７億美元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隨著ＣｈａｔＧＰＴ的火熱，生成式ＡＩ等人工智能技術今年
成為全球焦點。周三在北京舉行的２０２３年ＩＤＣ中國ＩＣＴ市場趨勢論壇上，ＩＤＣ方面表
示，對基於大模型的ＡＩ市場規模進行了預測，預計中國人工智能市場規模在２０２３年將超過
１４７億美元，到２０２６年這一規模將超過２６３億美元。
　　ＩＤＣ中國副總裁鐘振山表示，２０２３年有望成為ＡＩ領域最令人興奮的一年，生成式
ＡＩ引領的下一代人工智能對個人生活、工作以及每個企業都將產生深遠影響。他認為，市場增
量將主要源於基於大模型的應用替換過去幾年所建設的ＡＩ應用、生成式ＡＩ帶來的增量市場以
及全新的ＡＩ賦能的企業級應用。在未來，過去通用ＡＩ市場日漸飽和，不具備大模型能力的廠
商難以維持競爭優勢。他建議技術提供商以及技術使用方都應了解該項技術的本質，可能的應用
場景，落地的可能性，並為即將產生的變革做好準備。
　　截至目前，中國已有超過４０家公司、機構發布了大模型產品或公布了大模型計劃，當中包
括百度（０９８８８）、阿里巴巴（０９９８８）、字節跳動、華為、小米（０１８１０）等互
聯網大廠。在知名企業家的搖旗吶喊中，不但ＡＩＧＣ崗位數量同比增長３５％，就連圖像識別
、算法研究員、深度學習等崗位的年薪均大幅急增，已達百萬元。（ｓｌ）

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