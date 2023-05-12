【ＦＯＣＵＳ】貸款超額縮水，居民續去槓桿

【ＦＯＣＵＳ】當智能手機出貨量連續八季下跌，跨省存錢漸成風潮，北上廣深對擺攤╱夜

市齊開綠燈……以房貸為主的居民中長期貸款，錄２００７年有數據以來最低值，似是意料之外

，又在情理之中。經歷一季度的信貸井噴，中國４月新增人民幣貸款急凍，住戶存款銳減，雖有

季節性因素

，但也折射家庭部門捂緊錢包的去槓桿陰影。



＊中長期貸款跌幅創紀錄＊



人民銀行周四（１１日）傍晚公布，４月份，新增人民幣貸款７１８８億元（預期：１﹒４

萬億），其中，居民中長期貸款淨減少１１５６億元，比去年４月上海封城時還要多縮水８４２

億元；與之對應的，是內地百強房企４月單月銷售額按月降１７﹒４％。

如果說中長期貸款急劇縮水，部分是因房貸提前還款效應，或富人趁低價以現金入市，那麼

，主要為消費貸的居民短期貸款同淨減少１２５５億元，跟４月按年僅升０﹒１％的ＣＰＩ一樣

，更能反映總需求偏弱。

市場研究公司ＩＤＣ較早時公布，內地首季智能手機出貨量按年跌近１２％，為連續八個季

度錄按年下跌；而國統局昨日揭盅，去年城鎮私營單位平均年薪名義增長３﹒７％，為２００９

年有數據公布以來最低增幅，房地產行業工資更錄負增長。



＊存款搬家惟仍捂緊錢包＊



相比新增貸款僅及預期一半，更惹人關注的，是４月居民存款銳減１﹒２萬億，錄２０２１

年１０月以來最大單月降幅。錢去了哪裏？除了富人「抬錢」買樓、買金，存款利率持續下調，

推動居民存款向股市債市、理財產品搬家料是主要原因。就在４月，上攻３４００點的Ａ股連續

十個交易日錄成交破萬億，而４月新發行理財產品實際募集規模按月升８﹒７％，到銀行購買儲

蓄國債的人亦大排長龍

。

盡管居民儲蓄意願下降，風險偏好回升，但４月存款餘額仍高達２７３﹒４５萬億元，為僅

次於３月的歷史第二高，加上Ｍ２增速續高於社會融資規模增速，反映居民仍傾向儲蓄多於投資

，揮之不去的去槓桿陰影恐加劇弱復甦的壓力。

往前看，鑒於４月企業中長期貸款仍熱度未減，盡管市場押注下調貸款利率來加碼寬鬆的預

期日益升溫，但從近日上海、杭州等重點城市提高多孩家庭公積金貸款或租房提取額度，以及北

京試點一區一策看，提振房地產信心更顯當務之急。

