【外圍經濟】食品價格飆，英國國會議員有意調查超市的影響力

《經濟通通訊社１２日專訊》英國國會議員正在調查超市和製造商對食品價格的影響。
根據環境、食品和農村事務委員會的一份聲明，國會議員將調查英國食品供應鏈如何分配盈
利和風險，他們亦會研究國家的糧食安全問題。
英國人正應對自１９７０年代以來最快的食品價格通脹，英倫銀行表示，食品價格已經取代
能源成為引發通脹的最大原因。（ｒｃ）
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