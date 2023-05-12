【外圍經濟】食品價格飆，英國國會議員有意調查超市的影響力

《經濟通通訊社１２日專訊》英國國會議員正在調查超市和製造商對食品價格的影響。

根據環境、食品和農村事務委員會的一份聲明，國會議員將調查英國食品供應鏈如何分配盈

利和風險，他們亦會研究國家的糧食安全問題。

英國人正應對自１９７０年代以來最快的食品價格通脹，英倫銀行表示，食品價格已經取代

能源成為引發通脹的最大原因。（ｒｃ）

