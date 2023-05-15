《國金頭條》耶倫再次呼籲提高債務上限，加劇華爾街憂慮美股下跌

《經濟通通訊社１５日專訊》美國財長耶倫上周五（１２日）再次呼籲提高債務上限，加劇

了華爾街投資者的擔憂，美股下跌。

耶倫警告：「如果國會不這樣做，就會真的損害我們的信用評級，因為我們將被迫違約某些

債務，不管是國債還是應向社保金領取者支付的款項。」

標普５００下跌６﹒５４點，或０﹒２％，報４１２４﹒０８點。納指下跌４３﹒７６點，

或０﹒４％，報１２２８４﹒７４點。道指約持平，報３３３００﹒６２點。銀行股走弱，西太

平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ ）下跌３﹒０％，摩根大通下跌１﹒４％。

另一方面，密西根大學消費者信心指數顯示，消費者預期未來５－１０年物價以每年

３﹒２％的速度上漲，幅度創１２年來最高，顯示通脹預期高企，而市場人士亦對聯儲局能否如

願暫停緊縮周期表達質疑。

聯儲局理事鮑曼（Ｍｉｃｈｅｌｌｅ Ｂｏｗｍａｎ）當日釋出鷹派言論稱，若通脹未能降

溫，就業市場壓力未放緩，聯儲局可能需要進一步升息，並在一段時間內維持在較高水平。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Ａｕｓｔａｎ Ｇｏｏｌｓｂｅｅ）在受訪時亦表示：「你

不會希望看到飛機大頭朝下，我們正在努力平衡，看看是否可以在不讓經濟陷入衰退的情況下放

慢通脹。」



＊美匯升至一個月高位＊



市場轉為關注聯儲局可能延長加息周期，美匯指數升至一個月高位，或０﹒６２％，至

１０２﹒６９，周線漲近 １﹒５％，是２月以來最大單周升幅。

美元兌日圓上漲０﹒９％，至１３５﹒６９，為５月２日以來最大漲幅。歐元兌美元下跌

０﹒６％，至１﹒０８５３，為４月１０日以來最低。英鎊兌美元下跌０﹒５％，至

１﹒２４５１。紐約期金跌７０美仙，報每盎司２０１９﹒８美元，是連續第３天走低。

由於市場持續對經濟前景感擔憂，原油價格過去一個月下跌約１５％ 。紐約期油單日下跌

８３美仙，報每桶７０﹒０４美元。布蘭特期油下跌８１美仙，報每桶７４﹒１７美元。

（ｊｆ）

