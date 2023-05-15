《盤後部署》潤電二度染藍卻收跌近２％，啤酒股反彈可博追落後！

《經濟通通訊社１５日專訊》今日「互換通」正式啟動，初期先行開通「北向互換通」。恒

指低開１０２點，報１９５２５。京東集團（０９６１８）低開３﹒４５％，報１３９﹒８元；

滙控（００００５）低開２﹒１３％，報５７﹒５元；中石化（００３８６）低開１﹒７５％，

報５﹒０４元。

早段科技股、金融股等主要板塊沒有出現大幅波動，恒指只是輕微上落，臨近早市收市前回

升，半日升２７點，報１９６５４。午後部分科技股獲資金追捧，重磅股騰訊（００７００）、

美團（０３６９０）及友邦（０１２９９）支撐大市，恒指升幅曾擴至逾４００點，最高見

２００６３，惟京東集團收市仍然報跌，遏制了恒指的升勢，未能在２００００關以上收市。

恒指全日收報１９９７１，升３４３點或１﹒７５％，主板成交１０１６﹒２４億元。國企

指數收報６７８０，升１１６點或１﹒７５％。恒生科技指數收報３９２５，升５１點或

１﹒３３％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３３１０，升３８點或１﹒１７％，成交４３１７﹒０７

億元人民幣；深證成份指數收報１１１７８，升１７２點或１﹒５７％，成交２３９９﹒９８億

元人民幣。



＊鋰礦股升幅顯著＊



恒指公司公布季檢結果，潤電（００８３６）繼２０１９年遭剔出後二度染藍，收市卻跌

１﹒５１％，報１８﹒２６元。另外三隻染藍股方面，紫金（０２８９９）升１﹒９４％，收報

１１﹒５８元；京東健康（０６６１８）升２﹒１７％，收報５４﹒１５元；攜程

（０９９６１）升２﹒３３％，收報２６３﹒４元。另外，碧桂園（０２００７）被剔除國指，

股價跌４﹒２６％，收報１﹒８元；神華（０１０８８）被納入國指，股價升０﹒７３％，收報

２７﹒６５元。

科技股方面，騰訊（００７００）收市升３﹒９％，報３４１元；美團（０３６９０）升

３﹒４１％，收報１３６﹒３元；快手（０１０２４）升３﹒１３％，收報５２﹒６５元；京東

集團（０９６１８）跌２﹒５６％，收報１４１﹒１元。

Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，５月以來碳酸鋰價格大幅反彈，加上接連拋出鋰電投建生產項目的

消息，贛鋒鋰業（０１７７２）及天齊鋰業（０９６９６）有顯著升幅。贛鋒鋰業升６﹒５８％

，收報５８﹒３元；天齊鋰業升７﹒８９％，收報６０﹒１５元。



＊潤啤中線有力挑戰６５元水平＊



啤酒股同樣值得留意。潤啤（００２９１）收市升４﹒６３％，報５６﹒５５元；青啤

（００１６８）升３﹒２２％，收報７６﹒８５元；百威亞太（０１８７６）升３﹒３６％，收

報２１﹒４元。

當中，潤啤於３月尾曾升至年內高位６５﹒６元，之後幾個交易日都未能突破該位，於４月

１１日起更開始反覆下跌，５月為止持續受制於１０天線。不過，今次回調幅度頗急，股價在對

上４個交易均處於嚴重超賣區，促使今日有較大幅度反彈。事實上，股價近兩個交易日在２５０

天線附近爭持，今日隨即大漲，相信２５０天線為較重要的支持位。

三隻啤酒股都出現大幅回調，投資者可趁今日回升部署。以潤啤為例，今日呈大陽燭，雖然

未能收高於１０天線，但估計仍有反彈空間，中線有望再次挑戰６５元水平。至於青啤，股價近

日同樣在２５０天線有支持，有力修補由５月４日開始累積的龐大跌幅，並挑戰８５元水平。

（ｅｒ）

