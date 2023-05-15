【外圍經濟】美國會預算辦公室：今年聯邦財赤１﹒５４萬億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯邦政府財政前景惡化，國會預算辦公室（ＣＢＯ）將該
國今年預算赤字預估上調１３００億美元，至１﹒５４萬億美元。ＣＢＯ重申，除非國會提高聯
邦債務上限，否則美國面對在６月初兩周違約的「重大風險」。但若財政部能夠避免在６月１５
日前違約，新進收入可能有助於至少維持到７月底。（ｊｆ）
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