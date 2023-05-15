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即市新聞

15/05/2023 09:23

《異動股》四隻染藍新貴普遍上升，京東健康、紫金高開近２％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生指數成份股納入華潤電
力（００８３６）、紫金礦業（０２８９９）、京東健康（０６６１８）及攜程集團
（０９９６１），成份股數目將由７６隻增加至８０隻。所有變動將於今年６月５日（星期一）
起生效。
　　四隻染藍新貴普遍上升。京東健康高開１﹒８９％，報５４元；紫金高開１﹒７６％，報
１１﹒５６元；潤電高開１﹒４％，報１８﹒８元；攜程則平開，報２５７﹒４元。
　　現時，恒生指數報１９５２５，跌１０２點或跌０﹒５２％，主板成交２４﹒２０億元。國
企指數報６６３２，跌３１點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報３８４７，跌２６點或跌
０﹒６８％。
　　即月期指新報１９４９３，跌１０６點，低水３２點。即月國指期貨報６６３４，跌３９點
，高水２點。即月科指期貨新報３８５２，跌３４點，高水４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康（０６６１８）　　　　５４元　升１﹒８９％
　　紫金（０２８９９）　　　１１﹒５６元　升１﹒７６％
　　潤電（００８３６）　　　　１８﹒８元　　升１﹒４％
　　攜程（０９９６１）　　　２５７﹒４元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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