《異動股》四隻染藍新貴普遍上升，京東健康、紫金高開近２％

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生指數成份股納入華潤電

力（００８３６）、紫金礦業（０２８９９）、京東健康（０６６１８）及攜程集團

（０９９６１），成份股數目將由７６隻增加至８０隻。所有變動將於今年６月５日（星期一）

起生效。

四隻染藍新貴普遍上升。京東健康高開１﹒８９％，報５４元；紫金高開１﹒７６％，報

１１﹒５６元；潤電高開１﹒４％，報１８﹒８元；攜程則平開，報２５７﹒４元。

現時，恒生指數報１９５２５，跌１０２點或跌０﹒５２％，主板成交２４﹒２０億元。國

企指數報６６３２，跌３１點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報３８４７，跌２６點或跌

０﹒６８％。

即月期指新報１９４９３，跌１０６點，低水３２點。即月國指期貨報６６３４，跌３９點

，高水２點。即月科指期貨新報３８５２，跌３４點，高水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東健康（０６６１８） ５４元 升１﹒８９％

紫金（０２８９９） １１﹒５６元 升１﹒７６％

潤電（００８３６） １８﹒８元 升１﹒４％

攜程（０９９６１） ２５７﹒４元 無升跌

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（ｅｒ）

