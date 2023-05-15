恒指升幅擴至逾４００點兼重上兩萬關，美團升逾５％，鋰礦股造好

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指午後升幅擴大至逾４００點，重上兩萬點關口。現、報

２００２７，升４００點或升２﹒０４％，主板成交６７８﹒４８億元。國企指數報６８０５，

升１４２點或升２﹒１４％。恒生科技指數報３９５０，升７６點或升１﹒９７％。

重磅科技股方面，美團（０３６９０）現價升５﹒４６％，報１３９元，該股成交約

１９３５萬股，涉資２６﹒０３億元，盤中高見１３９元，最低見１３１﹒２元；騰訊

（００７００）升４﹒５７％，報３４３﹒２元；阿里（０９９８８）升１﹒８９％，報

８６﹒２５元；京東集團（０９６１８）跌１﹒２４％，報１４３元。

四隻染藍新貴升跌互見，京東健康（０６６１８）升２﹒４５％，報５４﹒３元；攜程

（０９９６１）升３﹒１９％，報２６５﹒６元；紫金（０２８９９）升１﹒７６％，報

１１﹒５６元；潤電（００８３６）則跌１﹒０８％，報１８﹒３４元。

撇除潤電，兩隻華潤系股票造好。潤啤（００２９１）升４﹒５３％，報５６﹒５元；華潤

萬象生活（０１２０９）升４﹒８４％，報３９元。至於鋰礦股受惠鋰價持續上升，贛鋒鋰業

（０１７７２）升６﹒２２％，報５８﹒１元；天齊鋰業（０９６９６）升８﹒１６％，報

６０﹒３元。

即月期指新報１９９９９，升４００點，低水２８點。即月國指期貨報６８１７，升１４４

點，高水１１點。即月科指期貨新報３９５３，升６７點，高水２點。

上證綜合指數報３２９１，升１９點或升０﹒５８％，成交３４４３﹒９２億元人民幣。深

證成份指數報１１１０７，升１０１點或升０﹒９３％，成交１９４５﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １３９元 升５﹒４６％

騰訊（００７００） ３４３﹒２元 升４﹒５７％

阿里（０９９８８） ８６﹒２５元 升１﹒８９％

京東集團（０９６１８） １４３元 跌１﹒２４％



潤電（００８３６） １８﹒３４元 跌１﹒０８％

京東健康（０６６１８） ５４﹒３元 升２﹒４５％

攜程（０９９６１） ２６５﹒６元 升３﹒１９％

紫金（０２８９９） １１﹒５６元 升１﹒７６％



潤啤（００２９１） ５６﹒５元 升４﹒５３％

華潤萬象生活（０１２０９） ３９元 升４﹒８４％



贛鋒鋰業（０１７７２） ５８﹒１元 升６﹒２２％

天齊鋰業（０９６９６） ６０﹒３元 升８﹒１６％

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（ｅｒ）

