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15/05/2023 10:15

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ最新季調後，Ａ股或迎近百億元被動資金流入

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明晟指數（ＭＳＣＩ）上周五（１２日）公布了５月全球指數
系列季度調整審議結果，最受投資者關注的ＭＳＣＩ中國指數本次新納入５１隻Ａ股，其中滬市
４２隻、深市９隻，新納入總市值居前Ａ股為京滬高鐵（滬：６０１８１６）、晶科能源
（滬：６８８２２３）、國投電力（滬：６００８８６）。上述調整將於５月３１日收市後生效
。根據自由流通市值估算，預計調整後滬市成分股權重約６１％，深市成分股權重約３９％。
　　根據市場人士估算，本次調整使得ＭＳＣＩ全球指數系列納入Ａ股總市值增加約２萬億元（
人民幣．下同），自由流通市值增加約１萬億元，此次調整後預計將使Ａ股在新興市場指數的權
重進一步提升至近６％，或為Ａ股市場帶來近百億元的被動跟蹤資金淨流入。後續也將吸引外資
主動資金增配Ａ股。
　　分析人士指，中國資本市場已成為國際資本關注和配置的重點對像，年初至今北向資金累計
淨流入已近２０００億元。未來，隨著中國資本市場對外開放步伐加速，ＭＳＣＩ等境外指數機
構也或將進一步提高Ａ股的納入因子，預計將吸引更多境外機構和國際資本配置Ａ股資產。
（ｌｃ）

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