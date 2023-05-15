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15/05/2023 13:50

《駐滬專電》上交所將召開座談會，討論促進金融業估值提升

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》據《上證報》報道，由上交所主辦、工商
銀行承辦的「滬市金融業專題座談會」將在本周三（１７日）召開。此次會議討論的重要內容為
「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展」。參會機構包括銀行、保險、基金
和券商人士。

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