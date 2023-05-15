【專訪】陶冬：美國通脹ＶＳ中國通縮，根源一樣

《經濟通通訊社１５日專訊》中國４月ＣＰＩ按年僅增０﹒１％，連續加息十次的美國，核

心ＣＰＩ仍徘徊５﹒５％，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社

》專訪時就認為，美國的通脹預期，中國的通縮心態，世界兩大經濟體面臨著截然不同經濟挑戰

，其實根源是一樣的－大家都試圖用貨幣手段來解決結構性問題。

他指，美國ＣＰＩ距離回到政策目標的２％還是遙遙無期，但是經濟衰退的風險已經在地平

線出現了。更糟糕的是，過去１４個月的暴力加息，導致銀行債券頭寸全方位虧損。一旦經濟衰

退和金融動盪來襲，聯儲可能不得以在通脹沒有受控的情況下暫停加息，甚至可能提前減息。

對於中國，他表示，雖然ＣＰＩ數值上還沒有進入通縮，但是以銅為首和中國需求關系密切

的大宗商品價格大跌，金融市場上已經開啟了通縮交易。而４月居民長期貸款出現歷史上最大的

淨贖回，也是通縮心態。恐怕人民銀行需要採取更積極果斷的措施，來推動有機的增長動力。



＊需出大招調整經濟結構＊



他強調，通脹通縮，都是表症，都表明經濟結構出了問題。這往往是大環境需要改變，經濟

結構需要調整，一般需要政府出大招來處理，不是可以靠經濟周期和市場調節可以自行解決的。

這個過程，經濟風險更嚴峻，收入分配更不均勻，市場情緒更動盪。在極端經濟現象下的美國通

脹或中國通縮，其實政策藥方都是一樣－固本培元。

