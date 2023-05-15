【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒５３億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開１０２點，報１９５２５點。最高升４３６點報

２００６３點，最低跌１２９點報１９４９８點。恒指收報１９９７１點，升３４３點或

１﹒７５％。

北水全日淨流入１６﹒５３億元，上日淨流出５﹒８５億元。北水淨買入最多的個股依次是

騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的

依次是建設銀行（００９３９）、理想汽車（０２０１５）、中國移動（００９４１）。

主板成交１０１６﹒２４億元減少１﹒１％。其中港股通成交２９３﹒９億元，佔總成交

２８﹒９％。

騰訊控股升３﹒９％報３４１元，北水淨買入１１﹒９億元；美團升３﹒４１％報

１３６﹒３元，北水淨買入５﹒５億元；中國海洋石油升２﹒０６％報１２﹒８８元，北水淨買

入３﹒５億元。

建設銀行升１﹒５１％報５﹒３９元，北水淨賣出５﹒２億元；理想汽車升０﹒２６％報

１１４﹒４元，北水淨賣出２﹒９億元；中國移動升０﹒２３％報６６﹒１５元，北水淨賣出２

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） １１﹒９２

美團 （０３６９０） ５﹒５３

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒５３

快手 （０１０２４） １﹒９９

中國電信 （００７２８） １﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

建設銀行 （００９３９） －５﹒２２

理想汽車 （０２０１５） －２﹒８６

中國移動 （００９４１） －１﹒９７

藥明生物 （０２２６９） －１﹒３１

華潤電力 （００８３６） －０﹒４９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

