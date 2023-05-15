【互換通】滙豐為境外及香港機構投資者完成首批「互換通」交易

《經濟通通訊社１５日專訊》「北向互換通」今天正式啟動，滙豐為數家境外及香港機構投

資者成功完成市場上首批交易。「互換通」推出後，境外投資者可以參與內地在岸金融衍生品市

場。滙豐協助鼎亞（Ｄｙｍｏｎ Ａｓｉａ）和ＣＳＩ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ等數家亞洲領先的投資管理公司，於今天順利完成「北

向互換通」交易，其中滙豐中國擔任交易的報價商，而滙豐香港則擔任指定清算代理行。

滙豐資本市場及證券服務常務總監兼大中華區業務發展主管何嘉儀表示，「互換通」正式啟

動，即時為國際投資者帶來效益，同時體現內地持續有序開放金融市場。該行非常高興能夠參與

其中，幫助投資者透過全新的互聯互通渠道，流暢和有效地管理人民幣債券投資的利率風險。

滙豐香港作為活躍於在岸債券市場的投資者，今天亦與滙豐中國及其他交易對手完成「北向

互換通」交易。

何嘉儀續說，「互換通」讓境外投資者可以透過中央清算機制及熟悉的模式進行交易，參與

境內金融衍生品市場，善用當中的流動性，相信內地作為全球第二大固定收益資產市場的吸引力

將進一步增加，同時相信香港離岸風險管理中心的地位將會更為穩固。（ｂｉ）

