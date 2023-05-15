【互換通】國泰君安國際完成首批共１億人幣互換通交易

《經濟通通訊社１５日專訊》國泰君安國際（０１７８８）宣布，旗下國泰君安證券（香港
）成為首批開通「北向互換通」交易權限的境外投資者，並在「北向互換通」啟動首日首批完成
了５筆合計１億人民幣互換通交易。
集團表示，從「債券通」到「互換通」，始終堅定不移地支持國家金融開放的大政方針，為
內地與香港兩地金融市場的深化交流添磚加瓦，為境外投資者全方位參與中國資本市場提供優質
的服務。（ｂｉ）
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