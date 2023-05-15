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15/05/2023 12:48

譚仔（０２２１７）：今年目標新開５０間分店，不排除加價

　　《經濟通通訊社１５日專訊》譚仔國際（０２２１７）主席劉達民於記者表示，去年第４季
開始市場已有復甦跡象，有改善勢頭。去年公司利潤率按年跌３﹒５個百分點至５﹒４％，他指
利潤率已觸底，有信心今年下半年同店銷售會恢復增長，亦不排除會加價，但會留意市場轉變及
顧客的承受能力。
　
＊年內擬新開５０間分店，積極拓澳洲市場＊
　
　　他又指，今年有三分一門店需要續租，部份門店業主有提價，租金有上升趨勢。另外，集團
正積極開拓澳洲市場，會在當地尋找戰略合作夥伴，亦會考慮於港人熱門的移民地區拓展業務，
如加拿大和英國等。
　　集團計劃今年內新開５０間分店，劉達民指，當中超過３０間位於大灣區，其他分店則位於
香港及新加坡；又認為香港市場未飽和，仍有空間可發展。
　
＊人員流失量低，員工成本控制於合理水平＊
　
　　防疫措施撤銷後，飲食業界反映人手不足情況嚴重，劉達民表示，集團與員工的關係良好，
人員流失量低，去年員工成本佔收入２５﹒８％，控制於合理水平。執行董事兼首席財務官陳萍
指，集團於２０２１年上市集資１０﹒５億元，已使用４﹒１億元，會繼續有秩序地擴張。
（ｈｐ）

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