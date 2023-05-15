【互換通】中銀香港完成首批多筆「北向互換通」交易

《經濟通通訊社１５日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，作為互換通下首批境外投資者

、港交所旗下香港場外結算公司結算會員、香港外匯結算銀行及中央對手方清算機構主合作銀行

，於今天正式全方位參與「北向互換通」。

中銀香港副總裁徐海峰指，中銀香港在「北向互換通」開通首日順利完成多筆交易，亦成功

在清算和結算等多方面開展相關業務，實現了產品、服務和渠道的全覆蓋。「互換通」將互聯互

通機制拓展至人民幣利率衍生品，進一步推進人民幣國際化進程。該行作為香港唯一的 人民幣

業務清算行，一直積極支持互聯互通發展，未來該行將繼續積極參與人民幣利率衍生品市場，同

時為創新的中央對手方清算機制進一步發展提供支援，為內地及香港金融市場的繁榮發展作出貢

獻。

中銀香港已通過彭博及Ｔｒａｄｅｗｅｂ電子交易平台完成多筆「北向互換通」交易，覆蓋

ＦＲ００７、ＳＨＩＢＯＲ ３Ｍ等主要參考利率。交易對手包括中國銀行、工商銀行、農業銀

行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、東方證券、國

泰君安證券、中信證券、中金公司、滙豐銀行（中國）、摩根大通銀行（中國）和花旗銀行（中

國）。（ｂｉ）

